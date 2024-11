Podcast Você e o Doutor: Saiba como aumentar a qualidade e a duração do sono

A insônia afeta 70% da população brasileira. Neste episódio do Podcast Você e o Doutor, o médico Antônio Sproesser explica que o distúrbio acontece quando a pessoas acorda várias vezes à noite sem um sono reparador. Ele destaca a importância do sono na liberação de hormônios como testosterona e melatonina. Sugere hábitos saudáveis, como jantar cedo e evitar água à noite. Também menciona a relevância da saúde emocional e recomenda terapia cognitivo-comportamental para lidar com problemas antes de dormir.