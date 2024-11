Podcast Você e o Doutor: Saiba como o exercício físico pode colaborar para uma vida mais saudável

Para manter um estilo de vida saudável, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a prática de 150 minutos de exercício físico por semana. Neste episódio do Podcast Você e o Doutor, o médico Antonio Sproesser explica a importância de movimentar o corpo e como isso pode ajudar no controle da diabetes e da pressão arterial, além de colaborar com a manutenção do peso corporal. Para aqueles que enfrentam dificuldade em inserir a prática de exercícios na rotina, ele também citou algumas possibilidades. Acompanhe!