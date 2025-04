Polícia prende suspeitos de golpe em idosos com falsa central telefônica Quadrilha usava fotos de delegados para enganar vítimas em São Paulo Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 11h55 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h55 ) twitter

Operação em São Paulo prende suspeitos de aplicar golpe da falsa central telefônica

Uma operação policial em São Paulo prendeu dois membros de uma quadrilha que aplicava golpes usando a falsa identidade de policiais. O grupo causou um prejuízo superior a R$ 1 milhão ao enganar principalmente idosos.

A quadrilha se passava por policiais utilizando fotos de delegados conhecidos para convencer as vítimas de que seus cartões bancários estavam clonados. Caso alguém desconfiasse do golpe, era orientado a falar com um falso delegado que confirmava a farsa. As investigações continuam para capturar outros envolvidos.

