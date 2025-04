Polícia age contra quadrilha que invadiu casa de idosos em São Paulo e mata um dos bandidos

Um roubo a uma residência no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, resultou na morte de um suspeito e na prisão de outros quatro. A quadrilha, que já era monitorada pela polícia, invadiu a casa de uma família por volta da 1h desta terça-feira (8), ameaçou os moradores e exigiu dinheiro. Um dos moradores relatou que os criminosos, além de roubarem celulares e objetos pessoais, realizaram empréstimos fraudulentos em bancos. Durante a ação policial subsequente, um membro do bando foi ferido. As investigações continuam enquanto a polícia mantém a segurança na área.



