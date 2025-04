Dono de relógio roubado em São Paulo encontra item à venda na internet

Um relógio de luxo roubado durante um assalto em São Paulo foi anunciado para venda na internet. O proprietário notificou a polícia e o vendedor foi localizado no Paraná. A polícia apreendeu 94 relógios de luxo e outros itens valiosos. Em fevereiro, a vítima e sua família foram feitos reféns por três assaltantes, resultando em perdas superiores a dois milhões em pertences. O delegado responsável, Hevaldo Pedroza Bastos, explicou que a ausência de câmeras de monitoramento no condomínio dificultou a identificação dos envolvidos. A investigação sobre a quadrilha prossegue.



