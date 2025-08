Policiais são presos por morte de homem rendido em São Paulo Agentes responderão por homicídio doloso após imagens desmentirem versão inicial Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 11h51 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h51 ) twitter

Dois policiais militares foram detidos em São Paulo devido ao envolvimento na morte de Jeferson de Souza, morador em situação de rua. A vítima, que estava sob custódia dos policiais, foi morta a tiros durante uma abordagem. Os policiais enfrentarão acusações de homicídio doloso, com agravantes.

Inicialmente, os policiais alegaram em depoimento que Jeferson tentou tomar a arma de um deles, justificando a reação fatal. No entanto, as câmeras acopladas aos uniformes dos agentes registraram a realidade dos fatos: Jeferson estava obedecendo a todas as ordens no momento dos disparos, ocorridos enquanto ele estava encostado sob um viaduto no centro de São Paulo. Os registros visuais revelam que a vítima não ofereceu resistência, contradizendo a versão inicial dos envolvidos.

