Problemas de visão afetam milhões de jovens no Brasil Exposição a telas pode aumentar casos de miopia entre crianças e adolescentes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h27 )

Veja como detectar problemas de visão nas crianças e o que fazer caso seu filho não enxergue bem

No Brasil, aproximadamente 23 milhões de crianças e adolescentes enfrentam dificuldades visuais, com a crescente exposição a telas sendo um fator agravante. A identificação precoce dos sinais é crucial para o tratamento eficaz, destacando o papel dos pais e educadores, além de consultas regulares ao oftalmologista.

Pedro, um estudante que antes tinha dificuldades de aprendizado, foi diagnosticado com miopia após apresentar sintomas como aproximação excessiva de telas e desinteresse nas aulas. Com o uso de óculos e redução do tempo de tela, seu desempenho escolar melhorou significativamente. Especialistas alertam que sintomas de problemas oculares, como dores de cabeça e dificuldades para enxergar a lousa, podem surgir entre o final da educação infantil e o ensino fundamental.

Os problemas visuais mais comuns em jovens são miopia, hipermetropia e astigmatismo. A miopia faz com que a imagem se forme antes da retina, dificultando a visão à distância. A hipermetropia tem efeito contrário, enquanto o astigmatismo causa visão borrada devido a irregularidades na córnea.

A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda avaliações oftalmológicas a partir do primeiro ano de vida para detectar alterações precoces. Reduzir o tempo de exposição a telas e promover atividades ao ar livre são medidas preventivas eficazes.

Veja como detectar problemas de visão nas crianças e o que fazer caso seu filho não enxergue bem

