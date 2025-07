Quadrilha rouba R$ 400 milhões em ataque hacker contra empresa de tecnologia Banco Central garante que clientes não foram prejudicados diretamente Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 11h24 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h24 ) twitter

Quadrilha rouba R$ 400 milhões em ataque hacker contra empresa de tecnologia

Uma quadrilha realizou um ataque cibernético a uma empresa de tecnologia responsável por conectar bancos ao sistema de pagamentos nacional, resultando no roubo de R$ 400 milhões. A Polícia Federal está conduzindo as investigações sobre o caso.

O Banco Central informou que, apesar do ataque, nenhum cliente sofreu prejuízos diretos. Isso foi possível devido às contas reserva que os bancos mantêm junto ao Banco Central, garantindo a continuidade das transações financeiras.

O grupo criminoso utilizou credenciais vazadas para ter acesso ao sistema da empresa de tecnologia. Após a notificação do ataque, o Banco Central bloqueou o acesso da empresa ao sistema de pagamentos para evitar novos danos. Em nota, a empresa declarou estar colaborando com as investigações em andamento.

Assista ao vídeo - Quadrilha rouba R$ 400 milhões em ataque hacker contra empresa de tecnologia

