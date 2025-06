Reintegração de posse na zona norte de SP resulta em protestos Polícia controlou a situação; três moradores precisaram de atendimento médico Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 11h32 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h32 ) twitter

Polícia cumpre reintegração de posse em área com 250 casas na zona norte de SP

Na manhã desta terça-feira (24), uma reintegração de posse na zona norte de São Paulo gerou protestos entre os moradores locais. Durante a ação, três pessoas necessitaram de assistência médica. A polícia conseguiu controlar a situação e cerca de 30 caminhões estão sendo utilizados para transportar os pertences dos residentes para uma associação local.

As escavadeiras começaram a demolir as casas que já foram esvaziadas, com um total de 250 residências previstas para serem derrubadas até o final do dia. A operação continua sob vigilância para garantir que todos os procedimentos sejam realizados com segurança.

