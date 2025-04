Sobe para 11 o número de mortos após acidente com ônibus em Minas Gerais Duas crianças estão entre as vítimas; veículo seguia de Anápolis para São Paulo Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sobe para 11 o número de mortos em capotamento de ônibus em rodovia de Minas Gerais

Um acidente com um ônibus na rodovia MG-223, próximo a Araguari, Minas Gerais, resultou na morte de 11 pessoas, incluindo duas crianças. O ônibus partiu de Anápolis, Goiás, com destino a São Paulo e transportava 49 passageiros.

O motorista perdeu o controle durante a passagem por uma rotatória, levando o veículo a capotar. Algumas pessoas foram arremessadas para fora do ônibus. Entre os passageiros, 18 foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde em Uberlândia e Araguari. Outras 18 pessoas recusaram atendimento médico. Equipes ainda estão no local do acidente para investigar suas causas.

Assista em vídeo - Sobe para 11 o número de mortos em capotamento de ônibus em rodovia de Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!