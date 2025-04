Estreia da série 'Neemias' na RECORD destaca reconstrução de Jerusalém Produção de cinco episódios estreia nesta segunda (7) Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h24 ) twitter

No papel principal, ator Mario Bregieira fala da série ‘Neemias’, que estreia nesta segunda (7)

A série Neemias estreia hoje às 22h45 na RECORD, trazendo a história de um personagem da superprodução A Rainha da Pérsia. O ator Mário Bregeira, que vive o protagonista, participou do programa Hoje em Dia para compartilhar detalhes sobre a nova produção.

A trama gira em torno de Neemias, conhecido por sua liderança e fé, que tem o sonho de reconstruir os muros de Jerusalém, destruídos na invasão babilônica. Com o apoio do rei persa Artaxerxes, ele enfrenta opositores como Sambalate e Tobias, que tentam impedir a restauração da cidade. Além da reconstrução física, Neemias busca revitalizar a fé do povo.

