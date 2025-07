Suspeito de atacar influenciadora é detido em São Paulo Alex Henrique Viana estava foragido e foi localizado na zona sul da capital Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 11h26 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h26 ) twitter

Suspeito de esfaquear a ex-namorada é preso em SP após um mês do crime

Alex Henrique Viana foi preso no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo, após estar foragido desde 19 de maio. Ele é suspeito de esfaquear sua ex-namorada, Luna, uma influenciadora digital com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. O crime ocorreu após uma discussão quando Luna foi até a casa dele buscar seus pertences.

Mesmo ferida, Luna conseguiu transmitir um pedido de socorro ao vivo em suas redes sociais, o que chamou a atenção de familiares e vizinhos que a socorreram. Ela foi levada ao hospital, passou por cirurgia e está se recuperando bem. Alex Henrique Viana agora enfrenta acusações de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

