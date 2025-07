Nevasca deixa caminhoneiros brasileiros presos entre a Argentina e o Chile

Centenas de caminhoneiros brasileiros estão retidos na Argentina e no Chile devido a nevascas. A previsão é que eles sejam liberados no próximo fim de semana. No Paso de Jama, na fronteira com San Pedro de Atacama, motoristas brasileiros estão abrigados em postos de combustíveis. As temperaturas chegaram a -17ºC e o bloqueio por conta da neve deve ser mantido até 7 de julho. No Brasil, autoridades monitoram o drama dos motoristas.



