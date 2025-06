Taxista do Rio perde visão após acidente com bueiro solto Thiago Calunga enfrenta incertezas após acidente em Cachambi Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 11h19 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h19 ) twitter

Taxista do Rio de Janeiro perde visão de um olho após acidente provocado por bueiro

No bairro do Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro, o taxista Thiago Calunga sofreu um grave acidente ao passar por uma tampa de bueiro solta durante uma forte chuva. O impacto arremessou o táxi para cima, acionando o airbag e estilhaçando o celular no painel do carro. Os fragmentos atingiram seu rosto, causando múltiplas fraturas faciais e a perda da visão do olho esquerdo.

Thiago, principal provedor de sua família, agora vive incertezas sobre seu futuro profissional e pessoal. Ele espera que a empresa responsável pela manutenção do bueiro, Águas do Rio, assuma a responsabilidade pelo ocorrido. Em nota, Águas do Rio afirmou estar em contato com Thiago e sua família para prestar o apoio necessário após o acidente.

