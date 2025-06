Suspeitos de golpe bancário são presos após perseguição em Paulínia (SP) Perseguição foi capturada por drone da Guarda Civil Municipal Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h12 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h12 ) twitter

SP: suspeitos de aplicar golpe dentro de agência bancária são presos após perseguição

Dois homens foram detidos no interior de São Paulo após uma perseguição monitorada por um drone da Guarda Civil Municipal de Paulínia. Os suspeitos, acusados de estelionato em uma agência bancária, foram cercados e presos após uma fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o veículo dos suspeitos invadiu a contramão e subiu em canteiros, colocando em risco outros motoristas. A ação ocorreu em uma área com trânsito intenso. A vítima do golpe financeiro percebeu a retirada indevida de dinheiro de sua conta e acionou as autoridades, que conseguiram efetuar a prisão em flagrante dos envolvidos.

Assista em vídeo - SP: suspeitos de aplicar golpe dentro de agência bancária são presos após perseguição

