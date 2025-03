Tiros no ‘Galo da Madrugada’: folião é morto após esbarrar em uma mulher no bloco Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/03/2025 - 12h17 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A festa do Galo da Madrugada, maior bloco do Carnaval do Recife, terminou em tragédia para José Amâncio, de 32 anos. Segundo testemunhas, ele esbarrou sem querer em uma mulher, o que irritou o namorado dela, que sacou uma arma e atirou no peito do folião. José chegou a ser socorrido pela Polícia Militar, mas não resistiu. A polícia faz buscas para localizar o atirador.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia