Tiroteio em bloco de Carnaval no interior de MG deixa uma mulher morta e 14 feridos Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 04/03/2025 - 13h11 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um tiroteio durante um bloco de carnaval no centro de Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, deixou uma mulher de 25 anos morta e 14 pessoas feridas, encontradas caídas na rua. O suspeito, que já tinha antecedentes criminais, foi preso. As causas do confronto ainda não foram esclarecidas, e a polícia investiga o caso.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia