Veja como são feitas as bolas de futebol

Truque das Coisas: Veja como é produzida uma bola de futebol

Ticiane Pinheiro visitou uma fábrica em São Roque, interior de São Paulo, para mostrar como são feitas as bolas de futebol. Durante a visita, ela conheceu as etapas de produção, desde o uso de couro sintético até a personalização final do produto.

A fábrica produz vários tipos de bolas, incluindo modelos padrão FIFA e personalizados, combinando tecnologia e trabalho manual. O processo começa com câmaras de ar cobertas por fios de poliéster para resistência. As bolas passam por colagem e montagem dos gomos em máquinas de alta frequência.

Ticiane também personalizou uma bola com imagens do Hoje em Dia. A fábrica tem capacidade para produzir até 30 mil bolas por mês, cada uma passando por testes rigorosos para garantir qualidade.

