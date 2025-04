Dono de oficina mecânica é preso suspeito de se passar por policial para ameaçar clientes

Um homem de 47 anos foi preso em Goiânia (GO) por se passar por policial e ameaçar clientes insatisfeitos com o serviço de sua oficina mecânica. Ele usava distintivo e arma falsos para intimidar as vítimas e até enviava selfies e vídeos na delegacia para comprovar a falsa identidade. As investigações revelaram múltiplas passagens pela polícia, incluindo crimes de falsidade ideológica e estelionato.



