Adolescentes roubam motorista de aplicativo e causam acidente em Uberaba (MG)

Em Uberaba (MG), um motorista de aplicativo foi assaltado por quatro adolescentes. Ao chegar ao local da corrida, o motorista hesitou, mas acabou aceitando a solicitação. No destino final, um dos jovens agrediu o motorista, que foi retirado do veículo, batendo a cabeça no meio-fio. Os adolescentes fugiram com o carro roubado, colidiram com três outros veículos e foram contidos por um policial civil. Eles têm entre 13 e 17 anos, e três deles já possuíam antecedentes por atos infracionais. O motorista e uma mulher envolvida no acidente foram levados ao hospital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!