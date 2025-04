Advogado é morto por adolescentes durante assalto em praia de Ubatuba (SP)

O advogado Juliano Bento Rodrigues foi assassinado durante um assalto em uma praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ele estava com dois amigos quando quatro adolescentes armados, de 16 e 17 anos, os abordaram. Juliano foi baleado na cabeça e morreu no local. Um dos amigos foi atingido na mão e está em recuperação. A polícia apreendeu dois dos suspeitos pouco depois do crime. Eles estavam com o celular da vítima e outros aparelhos. Os outros dois envolvidos seguem foragidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!