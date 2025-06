Aumento da violência estimula busca por spray de defesa e armas de choque

A escalada da violência tem levado os brasileiros a buscar meios de proteção pessoal. As pesquisas por armas não letais, como sprays de defesa e equipamentos de choque, têm crescido nos últimos tempos. Homens têm procurado mais por aparelhos de choque, enquanto mulheres preferem sprays de defesa. Esses produtos são permitidos para maiores de 18 anos, conforme o Código Penal Brasileiro. Porém, especialistas alertam sobre os riscos de reagir a assaltos, destacando a importância do comportamento defensivo, como observar o entorno ao entrar ou sair do carro. O uso desses equipamentos deve focar em ganhar tempo para escapar, não gerando enfrentamento direto.



