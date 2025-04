Câmeras flagram assalto a joalheria em Ouro Preto (MG)

Imagens flagraram o assalto a uma joalheria em Ouro Preto (MG). Os ladrões entraram no estabelecimento e ameaçaram uma funcionária e o proprietário, de 71 anos, com armas. O crime durou menos de três minutos e resultou no furto de joias e celulares avaliados em cerca de R$ 20 mil. Este foi o segundo assalto ao comércio neste ano; o primeiro ocorreu em fevereiro, quando aproximadamente 150 peças sem seguro foram roubadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!