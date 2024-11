Caminhoneiro é sequestrado em golpe de falso frete em São Paulo

Um policial militar aposentado, que trabalhava como caminhoneiro, e um ajudante foram sequestrados em São Paulo após caírem em um golpe do falso frete. Eles aguardavam uma carga quando foram abordados por cinco homens. Durante quatro horas no cativeiro, as vítimas sofreram ameaças e tiveram seus cartões bancários roubados. A polícia prendeu dois dos suspeitos após uma denúncia anônima.