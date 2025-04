Campo Grande (MS) tem ocupação total de leitos de UTI por causa de síndromes respiratórias

Mato Grosso do Sul está em alerta devido ao aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Em Campo Grande, os leitos de UTI estão com 100% de ocupação, e a busca por atendimento nas unidades de saúde aumentou mais de 100% nas últimas semanas.



Em Corumbá, as autoridades suspenderam as aulas até a próxima semana após quase 200 registros da doença e nove mortes na última semana. No Brasil, há mais de 16 mil casos este ano, principalmente em crianças de até dois anos.



A Fiocruz recomenda a vacinação contra a gripe e alerta que a incidência em adultos pode aumentar nas próximas semanas.



