Cão sobrevive a maus-tratos e conquista um novo lar após passar por dez feiras de adoção

No Paraná, o vídeo com um apelo para a adoção do cãozinho Simba viralizou e causou comoção nas redes sociais. O animal foi resgatado por um projeto social após ser encontrado amarrado, sem abrigo e alimentação em meio a baixas temperaturas. A gravação foi compartilhada por Alessandra Camargo e alcançou mais de 8 milhões de visualizações. A história de Simba encantou um casal, que decidiu dar um lar a ele. Acompanhe!