Casal de mexicanos é preso com metanfetamina amarrada ao corpo no Aeroporto de Belo Horizonte

Um casal de mexicanos foi preso em flagrante com metanfetamina amarrada ao corpo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ambos têm 26 anos, voltavam de Cancún, no Caribe, e tentavam entrar no Brasil por Belo Horizonte, quando foram detidos. Após o flagrante, o casal foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Eles serão encaminhados ao sistema prisional. A metanfetamina é uma droga sintética com efeitos devastadores sobre o corpo e a mente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!