Caso Nelson: bombeiros interrompem buscas pelo corpo do empresário

Os bombeiros suspenderam as buscas pelo corpo do empresário Nelson Carreira após sete dias de esforços. As buscas no Rio Grande de Miguelópolis (SP) foram realizadas após um suspeito indicar o local onde o cadáver teria sido jogado, amarrado a uma barra de ferro. A família do empresário, determinado a encontrar Nelson, anunciou que continuará as buscas por conta própria. Três pessoas estão detidas relacionadas ao caso, enquanto Marlon Couto, sócio de Nelson e principal suspeito, permanece foragido. A desavença entre os sócios teria sido motivada por uma patente de um suplemento alimentar. Marlon teria confessado o crime em uma carta, afirmando ter matado Nelson a tiros em Cravinhos (SP).



