Caso Vitória: Polícia pede prisão de terceiro suspeito de envolvimento na morte da jovem

A investigação do caso Vitória avança com a confirmação de três pedidos de prisão pela polícia. Segundo Doutor Fábio, advogado da família, além de um homem já preso temporariamente, três novas solicitações de mandado serão feitas para indivíduos que já eram investigados. A polícia também pode realizar buscas em endereços associados aos suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!