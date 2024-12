Celso Zucatelli te convida a apoiar a causa da ABADS

A ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social), fundada em 1952, é uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A instituição oferece atendimentos gratuitos a mais de 1.000 famílias nas áreas da assistência social, saúde, educação especial e inserção no mercado de trabalho, para adolescentes acima dos 16 anos, por meio da metodologia do emprego apoiado. Faça sua doação para a campanha Abrace a ABADS por meio de Pix (doe@abads.org.br) ou pelos telefones: 0500 508 0707 para doar R$ 7,00 0500 508 0720 para doar R$ 20,00 0500 508 0740 para doar R$ 40,00