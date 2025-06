Comandante comenta investigação sobre acidente aéreo na Índia

Um Boeing 787 com 242 pessoas a bordo caiu próximo ao aeroporto de Ahmedabad, na Índia. A queda deixou a maioria das vítimas carbonizadas, complicando a identificação. A aeronave transportava 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Um britânico sobreviveu, estando perto de uma porta de emergência. O avião atingiu um prédio de estudantes de medicina, causando uma explosão. Décio Corrêa, presidente do Fórum Brasileiro de Transporte Aéreo, conversou com o Hoje em Dia para falar sobre as investigações do acidente. Veja.



