Conheça a história de costureira que superou desafios e realizou o sonho de abrir o próprio negócio

Josy Nascimento é uma empreendedora de João Pessoa (PB) que iniciou seu negócio com o apoio do Programa Acredita. Com a experiência adquirida ao observar sua mãe costureira, ela começou em um espaço pequeno e, aos poucos, ampliou suas operações para atender melhor os clientes. "Muita luta, muita alegria, mas em cada canto aqui tem um pedacinho do meu sonho", conta ela. A família de Josy participa ativamente do negócio: sua filha cuida do marketing e seu marido ajuda nas entregas. O programa foi fundamental para viabilizar investimentos em infraestrutura e na aquisição de equipamentos essenciais para o crescimento da empresa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!