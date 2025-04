Conheça a história do fondue, receita típica dos Alpes Suíços que conquistou o paladar do brasileiro

No dia 11 de abril é celebrado o ‘Dia do Fondue’. A receita típica dos Alpes Suíços conquistou o paladar dos brasileiros e faz muito sucesso no país, especialmente nos dias e noites de outono e inverno. No entanto, o fondue já deixou de ser exclusividade dos cardápios da temporada fria. Seja de carne, queijo, chocolate ou em novas adaptações, essa improvisação camponesa — que salvou europeus da fome e das baixas temperaturas — cai bem em qualquer ocasião.



