Conheça alguns sinais da desidratação em idosos e veja os riscos que eles correm

O estado de São Paulo enfrenta um calor recorde, com fevereiro sendo o mês mais quente dos últimos 82 anos. Como resultado, 40% das internações por desidratação são de pacientes acima de 60 anos. A desidratação nesse grupo é preocupante, podendo agravar problemas como diabetes e doenças cardíacas. Os sintomas incluem fraqueza, tontura, e urina escura. Especialistas indicam ingestão diária de dois litros de líquidos e cuidado redobrado com a exposição ao sol.



