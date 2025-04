Conheça o brasileiro que acaba de entrar em uma das principais companhias de balé do mundo

Arthur Libertini, um talentoso bailarino de Jundiaí (SP), iniciou sua trajetória na dança no Hip Hop, aos 10 anos. Posteriormente, dedicou-se ao balé clássico após se encantar durante aulas preparatórias para um espetáculo. Ele ingressou na Escola do Teatro Bolshoi em Joinville aos 13 anos, onde enfrentou desafios pessoais e familiares. Após sete anos de estudo, Arthur foi contratado pela Companhia Jovem Bolshoi no Brasil. Em maio de 2025, ele partirá para a Rússia, onde dançará na Ópera de Kazan.



