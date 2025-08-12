Logo R7.com
Denúncias de negligência em clínicas de repouso preocupam familiares de idosos e dependentes

O Brasil tem aproximadamente 160 mil pessoas vivendo em instituições de longa permanência

Hoje em Dia

O Brasil tem aproximadamente 160 mil pessoas vivendo em instituições de longa permanência. São idosos, dependentes químicos e neurodivergentes recolhidos em casas ou clínicas de repouso e reabilitação. Esse é um serviço muitas vezes caro, que nem sempre oferece o conforto e segurança desejados. Os flagrantes de abandono e negligência desses locais se repetem pelo país afora, causando sofrimento e revolta. Com isso, fica a dúvida: como escolher uma instituição séria que acolha esse público fragilizado com dignidade?

