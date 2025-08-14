Dr. Bactéria ensina truques para deixar o banheiro limpo e cheiroso

No Hoje em Dia desta quinta-feira (14), o biomédico Roberto Figueiredo apresentou dicas práticas para manter o banheiro limpo. Ele destacou que a cozinha é o local mais contaminado da casa, mas o banheiro também merece atenção. Para evitar odores, é recomendado colocar bicarbonato de sódio na lixeira antes e depois de inserir o saco plástico. Na limpeza do chuveiro, o vinagre de álcool pode ser usado para dissolver depósitos de cálcio. O biomédico também enfatizou a importância de trocar toalhas e tapetes regularmente e de usar itens pessoais individualmente, como esponjas e escovas de dentes. Além disso, é essencial acionar o vaso sanitário com a tampa fechada para evitar a dispersão de germes pelo banheiro.



