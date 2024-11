Penteado de noiva é o tema do primeiro episódio de Duelo Fashion, novo quadro do Hoje em Dia. Os competidores são Gabrielly Pedroso, 24 anos, moradora de São Bernardo do Campo e Aldair Santos, 29 anos, residente em Recife. Conheça a história de cada um e veja quem se saiu melhor no desafio.