No Duelo Fashion desta quinta (24) Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro receberam a modelo Valéria Valenssa e a criadora de conteúdo afrohairstylist Jacy Carvalho como juradas especiais do quadro. O tema foi penteado afro e as profissionais Amanda e Gleice concorreram ao prêmio de R$ 10 mil.