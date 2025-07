Eduardo diz que Alexandre de Moraes 'dobrou aposta' em medidas contra Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18). Ele deverá usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais, manter contato com investigados, diplomatas ou aproximar-se de embaixadas. Bolsonaro também deve obedecer a um toque de recolher noturno. Na operação, foram encontrados 14 mil dólares e R$ 8 mil em espécie. O celular dele foi apreendido. O filho, Eduardo Bolsonaro, reagiu nas redes sociais, criticando as medidas de Alexandre de Moraes e dizendo que o ministro do STF dobrou a aposta contra o pai . A oposição manifestou preocupação, enquanto a defesa de Bolsonaro expressou surpresa e indignação com as medidas.



