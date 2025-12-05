Eliminada de A Fazenda 17, Tàmires Assîs comenta passagem pelo reality show

Tàmires Assîs foi eliminada de A Fazenda 17 na última quinta-feira (4). Ela levou a pior ao ir para a Roça com Mesquita e Saory, recebendo apenas 21,02% dos votos. A dançarina participou do Hoje em Dia na manhã desta sexta-feira (5) e avaliou sua passagem pelo reality show.







