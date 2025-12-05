Eliminada de A Fazenda 17, Tàmires Assîs comenta passagem pelo reality show
A dançarina deu adeus ao jogo ao ir para a Roça com Mesquita e Saory
Tàmires Assîs foi eliminada de A Fazenda 17 na última quinta-feira (4). Ela levou a pior ao ir para a Roça com Mesquita e Saory, recebendo apenas 21,02% dos votos. A dançarina participou do Hoje em Dia na manhã desta sexta-feira (5) e avaliou sua passagem pelo reality show.
A ex-peoa comentou sobre as articulações feitas para colocá-la na Roça e viu como os outros participantes planejaram mandá-la para a berlinda. Ela também viu o que os peões falaram dela pelas costas e assistiu aos momentos marcantes do programa na última semana. Confira!
