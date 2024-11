O 13º salário deve injetar cerca de R$ 300 bilhões no mercado brasileira neste fim de ano. Cerca de 90 milhões de trabalhadores com carteira assinada e beneficiários do governo receberão o benefício, pago em duas parcelas: uma em novembro e outra em dezembro. Especialistas recomendam que os trabalhadores priorizem o pagamento de dívidas antes das compras.