Estudo realizado na Espanha aponta cinco alimentos-chave para a longevidade

Um estudo realizado na Espanha sugere que uma dieta rica em carnes magras, frutas, leite, nozes e azeite pode aumentar a longevidade humana. A expectativa de vida no Brasil é de 76 anos, Teresa D'Aprile, com essa idade, mantém uma rotina saudável que promete prolongar sua vida.



Além de consumir no mínimo três frutas por dia, a aposentada pedala diariamente há 40 anos e ainda faz musculação, caminhadas e aulas de italiano para manter a saúde física e mental.



Os pesquisadores monitoraram 11 mil adultos ao longo de 14 anos e concluíram que essa alimentação, associada a um estilo de vida ativo, diminui os riscos de obesidade e doenças cardíacas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!