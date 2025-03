Ex-policial é preso por suspeita de envolvimento com traficantes no Rio

Ronny Pessanha de Oliveira, ex-policial militar do BOPE, foi preso durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Conhecido no mundo do crime como "Caveira", ele é suspeito de treinar traficantes e lavar dinheiro do Comando Vermelho em empresas fantasmas. Expulso da corporação em agosto de 2023, Ronny é considerado peça-chave na logística dos criminosos. A operação cumpriu 22 mandados de busca.



