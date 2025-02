Folia sem surpresas: segurança pública investe em tecnologia para reduzir roubos no Carnaval

No último final de semana do pré-Carnaval, ações intensificadas de segurança resultaram em uma queda de mais de 60% nos roubos e furtos de celulares em São Paulo. A Polícia Militar utilizou drones e policiais disfarçados para monitorar os foliões na capital paulista. Em Belo Horizonte, três homens foram detidos após furtarem 37 celulares. Para além das ações de segurança, especialistas reforçam que a atenção dos foliões é crucial para evitar tais crimes durante os eventos.



