Forte temporal destelha casas e deixa uma pessoa ferida em Ibirité (MG)

As chuvas continuam a causar transtornos em Minas Gerais. Em Ibirité, um forte temporal destelhou casas e deixou uma pessoa levemente ferida. Já em Divinópolis, a chuva intensa gerou alagamentos, quedas de árvores e problemas no trânsito. Em Passos, no sul do estado, os moradores enfrentaram os mesmos problemas, com o córrego São Francisco chegando a transbordar.