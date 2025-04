GCM e amigo são mortos ao tentar recuperar moto roubada em Francisco Morato (SP)

Durante a madrugada, um GCM e um amigo foram mortos em Francisco Morato (SP) enquanto tentavam recuperar uma moto roubada. Após localizar o veículo via rastreador, eles foram ao local e conseguiram recuperá-lo. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais, no qual o amigo mostrava a moto e a arma do GCM. Pouco tempo depois, um homem os abordou, iniciou uma luta corporal, tomou a arma do GCM e disparou contra ambos. O suspeito fugiu, mas mais tarde se entregou à polícia.



