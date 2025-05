Glaucoma: entenda o que é essa grave ameaça à visão

O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. No Brasil, cerca de dois milhões e meio de pessoas convivem com a doença. No entanto, sete em cada dez ignoram essa grave ameaça à visão. O diagnóstico depende da observação de sintomas que costumam demorar décadas para aparecer. Por isso, é fundamental realizar consultas oftalmológicas periódicas. Embora o glaucoma não tenha cura, seus efeitos podem ser controlados com acompanhamento adequado.



