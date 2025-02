Idosa suspeita de usar neto adolescente para entregar drogas é presa em Goiânia (GO)

Uma idosa de 67 anos foi presa em flagrante em Goiânia (GO) sob suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ela usava seu neto adolescente para realizar as entregas dos entorpecentes. Durante a abordagem, a polícia encontrou pedras de crack e pacotes de cocaína na casa da suspeita. O jovem colaborou ao indicar o esconderijo dos entorpecentes. A avó enfrenta acusações de tráfico e de influenciar o neto a se envolver no crime.