Idoso é agredido e assaltado enquanto caminhava na rua em Uberaba (MG)

Em Uberaba, Triângulo Mineiro, um idoso sofreu um violento assalto enquanto caminhava por uma rua. Criminosos o abordaram com uma "gravata", fazendo-o desmaiar. Durante o roubo, foram levados R$50 e um controle remoto de garagem. Três homens participaram do crime. Dois foram detidos em flagrante por porte de drogas. O primeiro homem a ser identificado inicialmente negou as acusações, mas confessou ao ser confrontado pela polícia.